تفاصيل مسابقة الأعلى للثقافة في "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" لعام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - دعا المجلس الأعلى للثقافة شباب الباحثين المصريين في مجالات "ثقافة القانون – المواطنة – حقوق الإنسان"، تشجيعًا لهم وحرصًا علي اكتشاف ورعايتهم إلى المشاركة فى مسابقة "ثقافة القانون – المواطنة – حقوق الإنسان" لعام 2024، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني- وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمى - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والمستشار الدكتور خالد القاضي -مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة،.

تأتي المسابقة ضمن خطة وزارة الثقافة في دعم ورعاية الموهوبين والباحثين الجادين الشباب، وتتضمن المسابقة:



الجوائز :



يمنح الفائزون جوايز مالية على النحو الآتي:

الفائز الأول : 10000 جنيه

الفائز الثاني : 8000 جنيه

الفائز الثالث : 5000 جنيه

•يتم تكريم الفائزين الثلاثة بشهادة تقدير من المجلس الأعلى للثقافة

•نشر البحث في مجلة ثقافة قانونية التي تصدرها اللجنة

•كما يتم تسجيل موجزه من جانب الباحث في إحدى حلقات مبادرة (وعي بالقانون) المذاعة عبر قناة يوتيوب وموقع المجلس الأعلى للثقافة

* شروط المسابقة



-أن يكون سن الباحث من 20 – 40 سنة

-عدد صفحات البحث من 15 –20 صفحة من القطع المتوسط (300 كلمة في الصفحة) وفي حدود 5000 – 6000 كلمة ، ويمكن دعمه بإحصاءات أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية.

-أن يكون البحث على برنامج word)) وبلغة عربية سليمة، على أن يكون حجم الخط (14)، ونوع الخط Traditional Arabic ومقاس الصفحة A4

-يكتب أسم الباحث على صفحة الغلاف: عنوان البحث، الاسم، الصفة، الكلية، والمشرف على البحث إذا وجد.

-أن يلتزم الباحث بعناصر البحث العلمي معتمدًا على الحقائق والتحليلات وليس مجرد السرد الإنشائي مع ذكر المراجع ومؤلفيها بطريقة علمية.

-ألا يكون البحث قد سبق أن شارك به المتسابق في أي مسابقة أو تقدم به من قبل.

-أن يكون البحث غير منقول أو مقتبس ، وألا يتجاوز نسبة الاقتباس 10%.

-أن يتضمن البحث ملخصاً باللغة العربية بما لا يتجاوز 250 كلمة.

-أن يكون البحث موثقاً بالمراجع والمصادر وفق أصول البحث العلمي.

-أن يحتوي البحث على أصالة علمية، وفكرة مبتكرة، أو تأصيل لأفكار سابقة بشرط الجدة في التناول.

-أن يكون العمل المشارك باللغة العربية الفصيحة ، مستخدماً علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي للكتابة، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط تحقيقاً للسلامة اللغوية.

-يتم توثيق أي ترجمة من مراجع أجنبية بأيه لغة أخرى بشرط الإشارة إلى المرجع الأصلي وليس المنقولة منه تلك الترجمة.

-لن ينظر في الأعمال المخالفة لشروط المسابقة وسيتم استبعادها قبل إرسالها إلى لجنة التحكيم دون إبداء اسباب.

شروط إرسال الأبحاث:



-يتم تسليم البحث المشارك نسخة ورقية من الباحث ونسخة إلكترونية على اسطوانة مدمجة (CD) يقدمها الباحث إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة (1 ش الجبلاية ساجة دار الأوبرا المصرية).(أ/ مصطفى فاروق -مدير الإدارة 01143080189

على المتسابق أن يرفق:

-صورة بطاقة الرقم القومي

-صورة شخصية

-خطاب بنكي برقم الحساب (أو تعهد برغبة الباحث تحويل قيمة الجائزة في حالة فوزه على البريد المصري)

•يبدأ تلقي الأعمال اعتبارًا من يوم 10 يونيو وحتى 26 سبتمبر 2024

•توقيع إقرار بأن العمل أصلي يخص صاحبه ولم يسبق نشره، وأنه في حال اكتشاف مخالفة أي شرط من شروط المسابقة يحق للجهة المنظمة سحب الجائزة المادية والمعنوية لتكون من حق المتسابق التالي في الترتيب، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ أية إجراءات قانونية تترتب على ذلك.