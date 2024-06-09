شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جوني ديب أشهر قراصنة السينما العالمية وسر عدم اهتمامه بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأحد الـ9 من يونيو النجم جونى ديب بعيد ميلاده الواحد والستين بعدما قدم مجموعة من أهم الأدوار فى مسيرته الفنية أبرزها دوره في فيلم قراصنة الكاريبي حينما قدم شخصيته الشهيرة جاك سبارو ببراعة يحسد عليها حققت له جماهيرية عريضة من مختلف بلدان العالم ممن أعجبوا بها وعلقت فى أذهانهم.

جونى ديب الذى يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وعريضة للغاية، بعدما تمكن من تقديم كل ألوان التمثيل فى مسيرته من كوميديا إلى أدوار معقدة وغيرها سبق ورشح لجائزة الأوسكار في ثلاث مناسبات لم ينل في أيٍ منها الجائزة حتى الآن.

وحينما تم سؤاله خلال إحدى المناسبات عن مسألة طموحه فى الفوز بها أدهش الجميع بإجابته حينما أكد أنه لا يهتم لها إطلاقًا وفقًا لمبدئه الذى يؤمن به الذى يتلخص فى أن الأوسكار مسألة تنافسية للفوز بها لابد من التتويج على حساب ممثلين آخرين وهو ما يرفضه تمامًا، نظرًا لثقته فى عدم وجود منافسة بينه وبين أحد منذ دخوله مشواره التمثيلى، وبالتالى لا يمتلك أى طموح داخلي عنده للفوز بها ومنافسة أحد عليها.