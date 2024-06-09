بعد نشره هذا الفيديو لها.. مي عمر تحذّر زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نشرت النجمة مي عمر عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو من تدريباتها لمشاهد المبارزة بالسيف التي تخوضها في فيلم “الغربان”، الذي تشارك في بطولته مع النجم عمرو سعد، وذلك رداً على الفيديو الذي نشره زوجها المخرج محمد سامي لها أثناء التدريبات وعبر من خلاله عن خوفه من التعامل معها.

وظهرت مي في الفيديو الذي نشرته أثناء التدريبات على المبارزة بالسيف، ووجهت من خلال التعليق عليه رسالة تحذير لزوجها قالت فيها: “تدريبات فيلم الغربان، لا تخافوا ولكن احذروا”.

وكان محمد سامي قد نشر على حسابه بـ”إنستغرام” مقطع فيديو ظهر وهو يقول فيه: “دلوقتي أنا بقيت خايف جدًا، لأن كل يوم بشوف حاجة غريبة جدًا في البيت، بشوف المنظر ده”. ووجه الكاميرا نحو المكان الذي كانت مي عمر تتدرب فيه على مشهد قتالي باستخدام سيوف مع مدربين من روسيا، وعقب قائلًا: “أنا بقيت خايف من مي جدًا، مش فاهم هي بتتمرن علشان فيلم الغربان كل يوم وجايبة الروس دول، بتتمرن وماسكة سيوف حادة، وطريقتها بقت غريبة جدًا وبقت مخيفة، طيب أتعامل معاها إزاي”.