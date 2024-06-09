شيري عادل تتحدث عن خلافاتها مع هذا النجم وسبب رفضها مسلسل “جودر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: خلال لقائها في برنامج “الراديو بيضحك” مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة “الرادي 9090” كشفت الفنانة شيري عادل حقيقة وجود خلافات بينها وبين الفنان أحمد الفيشاوي، والسبب الذي دفعها لرفض المشاركة في مسلسل “جودر” مع النجم ياسر جلال.

ونفت شيري وجود أي خلافات مع الفيشاوي أو حتى انزعاجها من المشاركة في فيلم “عادل مش عادل” الذي قاما ببطولته سوياً، مؤكدة أن ما كتب عن ندمها على المشاركة في الفيلم غير صحيح موضحة: “أنا لم أدل بأي تصريحات عن الفيلم، بالعكس كنت سعيدة جدًا بالعمل مع أحمد الفيشاوي، الفيلم كواليسه كانت لذيذة جدًا”.

وتابعت: “أحمد إنسان طبيعي وطيب وعلى طبيعته طول الوقت ويمكن الناس عندما قالوا إني لم أكن سعيدة بالفيلم يكون توقع، لكن هذا ليس حقيقيًا مطلقاً فقد استمتعت بهذا الفيلم ولا أرى أي شيء فيه تجعلني أغضب أو أتضايق أني شاركت فيه”.

وعن سبب اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل “جودر: ألف ليلة وليلة”، قالت: “كنت سأقدم دور “شروق” في مسلسل “جودر” عندما كان 30 حلقة، فالمسلسل في الأصل كان 30 حلقة وسمعت أنه انقسم إلى جزءين، لكن وقتها كنت أصور مسلسل “الوصفة السحرية” وظللنا نصور حتى شهر 3 فكان الوقت متأخرًا جدًا”.

وأوضحت أنها انتهت من تصوير مسلسل “الوصفة السحرية” وتنتظر عرضه لمعرفة رأي الجمهور قائلة: “انتهيت من تصوير مسلسل الوصفة السحرية وسأستمتع بمشاهدته بعدما نكون انتهينا منه كله وهذا نادرًا ما يحدث، ولم يحدث معي أبداً أنه ونحن نصور ونعرض في نفس الووقت أن نغير نهاية المسلسل بسبب رد فعل الجمهور”.