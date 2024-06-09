تألقت بفستان مكشوف.. إيمي سمير غانم تخسر وزنها الزائد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أثار ظهور الفنانة إيمي سمير غانم في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض بخسارة وزن كبيرة تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

ونشرت إيمي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة من إطلالتها في الحفل ظهرت خلالها وقد فقدت الكثير من وزنها لتبدأ تعليقات الجمهور التي أكدت أنها أنقصت الكثير من وزنها حيث علقت إحدى المتابعات قائلة: “برافو عليكي إنك خسيتي”، وكتبت أخرى ضاحكة: “خسيتي من ورايا يا إيمي”، بينما تساءل البعض حول ما إذا كانت خسارتها للوزن بسبب خضوعها لعملية تكميم المعدة أم أنه اتباع نظام غذائي معين؟.

يُذكر أن إيمي سمير غانم قررت العودة إلى دراما رمضان المقبل في عمل تشارك في بطولته شقيقتها الكبرى دنيا، حيث بدأت النجمتان في التحضير لمسلسل سيكون مفاجأة لجمهورهما.

وتعود الشقيقتان من خلال هذا المسلسل للعمل معاً، بعد انقطاع لثماني سنوات منذ تقديمهما مسلسل “نيللي وشيريهان” في عام 2016.

وكانت إيمي قد أعلنت في تصريحات سابقة أنها تحضّر في الفترة الحالية لأكثر من عمل فني، قائلةً: “أواصل في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل فني، منها فيلم جديد سيكون مفاجأة للجمهور، وأتمنى أن ينال إعجابهم وقت عرضه، ولكن إلى الآن لم تتحدّد التفاصيل الكاملة للمشروع”.