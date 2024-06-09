أوّل تعليق من والد حلا شيحة على صورتها مع أحمد سعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تسببت صورة التقطت للفنانة حلا شيحة مع الفنان أحمد سعد في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض وظهرا فيها وهو يمسك يدها في انتشار العديد من الأنباء عن وجود قصة حب تجمع بينهما، وما زاد انتشار الأخبار نشرها مقطع فيديو لها من حفل الزفاف ووضعت عليه أغنية أحمد سعد إيه اليوم الحلو دا”.

وردّ الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا للرد على تلك الأنباء، حيث قال في تصريحات صحفية: “السوشيال ميديا أساءت وروّجت للكثير من الشائعات عن حلا خلال الفترة الماضية، وهناك عدد من الناس يريدون أن تكتئب وتمكث في المنزل دون عمل”.

وتابع : “حلا تصورت مع أحمد سعد مثل باقي الزملاء في حفل الزفاف، ولا يوجد قصة حب أو زواج بينهما، ورجاء امتنعوا عن نشر الشائعات عن ابنتي حلا”.

يُذكر أن حلا شيحة عادت إلى التمثيل بعد طلاقها من الداعية معز مسعود، حيث شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “إمبراطورية ميم”، والذي قام ببطولته الفنان خالد النبوي، وشارك فيه كل من: نشوى مصطفى، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.