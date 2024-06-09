بعد الضجّة.. إليكم حقيقة اعتزال شيرين رضا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تسبب منشور للفنانة شيرين رضا على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” في انتشار أخبار عن اعتزالها الفن نهائياً، حيث كتبت في منشورها قائلة: “كفاية بقى.. قررت الاعتزال”، ليثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عن السباب التي دفعتها إلى هذا القرار في هذا الوقت.

إلا أن شيرين أماطت اللثام عن هذا الجدل بنشر فيديو يظهر فيه الفنان ماجد الكدواني وهو يحادثها هاتفياً ويلومها على تأخيرها عن تصوير أحد الأعمال الفنية، فتبلغه في الهاتف أنها اعتزالت الفن وسط حالة من الذهول.

ليتضح أن الأمر كله عبارة عن حملة ترويجية لإحدى شركات الاتصالات التي تقدم لها شيرين والكدواني إعلاناً من المقرر أن يرض خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن شيرين رضا تعيش حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2024، إذ عرض لها في السينما ثلاثة أفلام دفعة واحدة وهي: “مقسوم” مع ليلى علوي وسما إبراهيم، و”الملكة” مع هالة صدقي، كما ظهرت كضيفة شرف في فيلم “رحلة 404” مع منى زكي، وذلك بالإضافة إلى بطولة الجزء الثاني من مسلسل “وبينا معاد”.