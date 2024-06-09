سيلين ديون تتحدّث لأوّل مرّة عن مرضها: “أضلاعي تكسّرت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تحدثت النجمة سيلين ديون بألم عن معاناتها المرضية مع “متلازمة الشخص المتيبس”، وصولاً إلى تكسّر أضلاعها وشعورها بالاختناق.

وقالت في أول مقابلة تلفزيونية لها منذ تشخيص مرضها في العام 2022: “لقد انكسرت أضلاعي في وقت ما، لأن التقلّصات تكون شديدة جدًا في بعض الأحيان”.

وأضافت لمحاورتها هدى قطب على شاشة NBC News، أنها عندما تعاني من تقلّصات عضلية في حلقها، “يكون الأمر وكأن شخصًا يخنقك، كأن أحدهم يدفع حنجرتك”.

وأوضحت أنها تستطيع التحدث بنبرة معينة فقط أثناء التقلّص، مردفةً بقولها: “لكن يمكن أن تكون التقلّصات أيضًا في منطقة البطن، في العمود الفقري، في الأضلاع، بالإضافة إلى تشنجات في اليدين لا يمكن فكّها”.

وكانت المغنية الكندية أكّدت في تصريحات سابقة انها اضطرت إلى إيقاف العروض الحيّة، لأن المتلازمة “تسبّب صعوبات عندما أمشي ولا تسمح لي باستخدام أحبالي الصوتية للغناء بالطريقة التي اعتدت عليها”.

وأشارت إلى أنها تخضع للعلاج الطبيعي والصوتي 5 مرات في الأسبوع. واعترفت بمشاعر اليأس، لكنها أكّدت أيضًا أنها تحاول العمل على العودة إلى مسيرتها الغنائية مرّة أخرى.

وكان قد تّم تشخيص إصابة ديون بمتلازمة الشخص المتيبس في كانون الأول (ديسمبر) 2022، وهو اضطراب عصبي مناعي ذاتي نادر وغير قابل للشفاء، يسبّب عادةً تصلّب العضلات في جذع الشخص، وهو عبارة عن تصلّب عضلي يتطور تدريجياً مع نوبات متكرّرة من تشنجات عضلية مؤلمة.