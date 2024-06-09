بعد الفيديو الفاضح.. هذه حقيقة منع هبة نور من العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نفت مصادر مقرّبة من الفنانة السورية هبة نور، التقارير الإعلامية المتداولة حول منعها المشاركة في أعمال درامية سورية لحين قرار القضاء في قضية الفيديو الذي سبّب أزمة لها.

وأكّدت المصادر عينها “ألّا صحة لهذه الأكاذيب لا على صعيد الدراما السورية ولا اللبنانية ولا المشتركة ولا غيرها”، مضيفةً أن قضية الفيديو موجودة في القضاء بسبب نور بصفتها مدعيّة لا مدّعى عليها.

وكان أشرف الموسوي محامي نور أصدر بياناً جاء فيه: “نستهجن الحملة التي يشنّها البعض ضدّ موكلتنا، بنشر فيديو مصطنع بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي والـ Deep Fake بهدف النيل من سمعتها، ونشير أننا بصدد التقدّم بشكوى ضدّ الفاعلين أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت، لملاحقة مركّبي هذا الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم”.

وتابع البيان: “نؤكّد أننا لن نتوانى في ملاحقة كل من ينشره بأية وسيلة من وسائل النشر، لتصل العقوبات للملاحقين الى حدّ الثلاث سنوات”.