ناقد فني: غادة عبد الرازق ليست نجمة شباك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: اتّضحت ملامح خريطة أفلام عيد الأضحى، في مصر، حيث تتنافس أربعة أفلام تتنوع ما بين الكوميديا والأكشن والفانتازيا، ومن الملاحظ وجود سباق قوي بين كبار نجوم السينما في مصر، ما يجعل توقعات الحصان الرابح للموسم أمراً ليس سهلاً.

الناقد الفني أحمد سعد الدين، كشف في تصريحات صحفية عن تفاصيل هذه الأفلام، حيث قال إن هناك أربعة منها مهمّة للغاية، أولها “ولاد رزق” الذي سيُعرض الجزء الثالث منه، الذي خصّصت له الهيئة العامة للترفيه في السعودية ميزانية ضخمة تؤهله لاستكمال نجاحات الجزءين السابقين، مشيراً إلى أنّه يتوقّع تحقيقه إيرادات عالية، اعتماداً على المجهودات والميزانية الضخمة المخصصة له، والشعبية التي حققها سابقاً.

وهناك أيضاً “اللعب مع العيال” الذي يتعاون فيه الفنان محمد إمام مع المخرج شريف عرفة، حيث أوضح أنّ الأخير تعاون مع الزعيم عادل إمام، فترة التسعينات في فيلم “اللعب مع الكبار”، وكان ذلك فاتحة خير عليهما، وقدّما العديد من الأفلام الجماهيرية.

الحال نفسها بالنسبة لنجل الزعيم، فإذا استغل التعاون مع عرفة، مثل والده، فستكون بداية جديدة له، وستشهد الفترة المقبلة العديد من الأفلام التي ستُضاف إلى مسيرته السينمائية، وإذا فشل فلن يكون خيراً له.

سعد الدين تحدث عن الفيلم الثالث وهو “عصابة الماكس”، بطولة أحمد فهمي، حيث قال: “أعتقد أنه سيكون ضمن القائمة فقط، دون تأثير، لأنّ فهمي خاض الكثير من بطولات الأفلام السينمائية، ولم نشهد لها أثراً في الجمهور، لكن ربما تكون قصته مختلفة هذه المرّة، ويحقّق نجاحات لم تحدث في مشاريعه السينمائية السابقة”.

وعن الفيلم الأخير “أهل الكهف”، أوضح أنه مأخوذ من رواية للكاتب توفيق الحكيم، وعانى فترات طويلة حتى يخرج للجمهور، حيث استغرقت تحضيراته أكثر من 5 سنوات، ويتوقع أن يكون من بين الأفلام المنافسة على شباك الإيرادات.

وأخيراً، كشف عن سبب فشل فيلم “تاني تاني” للفنانة غادة عبدالرازق، الذي عُرض في الأيام الماضية، بأنّه ليس شرطاً أن يكون نجم التلفزيون كذلك في السينما، وربما تكون عبدالرازق، ليست نجمة شباك، لذلك لا تنجح أعمالها السينمائية.