“حب مجنون وجمهور مجنون”.. كارول سماحة في حفل جماهيري خيالي في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجاح جديد سجّلته النجمة اللبنانية كارول سماحة وهذه المرّة في مدينة لندن في بريطانيا، بعدما أحيّت قبل أمس الجمعة، حفلاً جماهيريًا ضخمًا على مسرح Cadogan Hall، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر لرؤية نجمتهم المميزة بصوتها وطاقتها الحيّوية وتجدّدها.

وسط التشجيع الكبير وصيحات الجمهور بأعلى صوته بإسم كارول سماحة، بدأ الحفل على أنغام أغنية “بصباح الألف التالي” التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت.

خلال الحفل، قدّمت كارول سماحة باقة من أجمل أغانيها الرومانسية والحماسية بداية مع “إنسى همومك”، وأغنية “شكرا”، إضافة الى أغنية “فوضى”، “يا شباب يا بنات”، “نسخة مني”، ومع كل أغنية تفاعل الجمهور بشكل كبير، لدرجة ان الموسيقى كانت تتوقف، ليتحوّل الجمهور الى جوقة فنية يردّد كلمات الأغاني دون موسيقى على وقع إضاءة “فلاشات” الهواتف التي لم تنطفىء طيلة مدة الحفل.

لم يقتصر الحفل، الذي حضره الآلاف من المعجبين، على الجمهور العربي المغترب بل تعداه الى جمهور غربي من مختلف البلدان الأجنبية وهذا إن دلّ على شيء يدل على انتشار كارول في البدان الأجنبية من خلال اعمالها وحضورها وكاريزماتها وجمالها، كلها عناصر ساهمت بانتشار كارول من لبنان الى العالم العربي ثم الى العالم الغربي.

وقد وثّق الجمهور أجواء الحفل عبر الهواتف لتبقى ضمن ألبوم الذكريات الجميلة في ليلة فنية لا تنتسى.

اختارت كارول سماحة لهذه المناسبة فستانًا طويلاً جذابًا لونه أسود، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واختارت مكياجًا من اللون البني الفاتح للعيون، ووضعت أحمر للشفاه بلون هادئ بتناسب مع إطلالتها.

من جانبها نشرت كارول سماحة صوراً ومقتطفات من الحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلةً: “حب مجنون، جمهور مجنون”.