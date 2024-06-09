شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تتحدث مجددًا عن معانتها بسبب متلازمة الشخص المتصلب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المغنية العالمية سيلين ديون مؤخرًا عن تجربتها مع متلازمة الشخص المتصلب وكيف أثرت على حياتها، وفى محادثة مع برنامج Today Show ناقشت المغنية الشهيرة تأثير اضطرابها على قدرتها على الغناء.

المغنية البالغة من العمر 56 عامًا، كشفت أخبار تشخيص إصابتها بـ متلازمة الشخص المتصلب فى ديسمبر 2022 ما دفعها لإلغاء جميع عروضها، وتمثل محادثة سيلين ديون في البرنامج أيضًا أول مقابلة متلفزة حول صحتها منذ هذا الكشف.

وذكرت الفائزة بجائزة جرامى خمس مرات، أن الحالة لا تؤثر على غنائها فحسب، بل على كل جانب من جوانب حياتها لأنها تسبب مشاكل فى الأنشطة اليومية مثل المشي والطهي، وأعربت أيضًا عن حبها للغناء، وقالت: "كل ما أعرفه هو الغناء، هذا ما فعلته طوال حياتي، وهذا أكثر ما أحب القيام به".

وفيما يتعلق بكيفية تأثر غنائها على وجه التحديد، كشفت سيلين ديون: “يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما يخنقك.. يبدو الأمر كما لو أن شخصًا ما يدفع الحنجرة والبلعوم الخاص بك"، ومتلازمة الشخص المتصلب هي مرض نادر، لا يوجد علاج له، ويسبب تشنجات عضلية تجعل الشخص المصاب ضعيفًا للغاية.

يشار إلى أن سيلين ديون كشفت - فى وقت سابق - عن سبب قرارها ارتداء معطف أثناء ظهورها المفاجئ في حفل توزيع جوائز جرامي 2024 في فبراير، صدمت النجمة البالغة من العمر 56 عامًا المعجبين عندما ظهرت فى الحفل وسط معركتها مع متلازمة تيبس غير القابلة للشفاء من أجل تقديم جائزة ألبوم العام لتايلور سويفت.

وبعد مرور الوقت، شاركت سيلين، سبب اختيارها ارتداء معطف فالنتينو باللون الأصفر الخردلي فوق فستانها في هذا الحدث، وقالت لـVogue في سلسلة Life in Looks الأخيرة: "لقد جعلني أشعر بتحسن للحظة عندما أتمسك بهذا المعطف، لأخفى نفسي قليلا عن كل هذه الأشياء الصغيرة"، وقالت عن مظهرها: "لقد كان الأمر مثيرًا للأعصاب، ولكن في الوقت نفسه كان شرفًا كبيرًا".

أثناء حديثها عن رغبتها في "الاختباء" في المعطف، بدأت الفائزة بجائزة جرامي خمس مرات في غناء كلمات أغنيتها "Imperfections" لعام 2019، وكان هذا الظهور واحدًا من عدد قليل من الظهور العام التي قامت بها على مدار السنوات القليلة الماضية، بعد أن تم تشخيص إصابتها بالاضطراب العصبي النادر، متلازمة الشخص المتصلب (SPS) في عام 2022، وعندما صعدت على المسرح كان برفقتها ابنها رينيه تشارلز أنجيليل، 23 عامًا.