تفاصيل حفل محمود العسيلي في عيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان محمود العسيلي، لإحياء حفل غنائي ثالث أيام العيد، في الساحل الشمالي، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهوره ومحبوه.

ومن المقرر أن يقدم محمود العسيلي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال محمود العسيلي

وكان الفنان محمود العسيلي، طرح مؤخرًا أغنية "عيني شايفة فيكي"، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كلمات تامر حسين، ومن الحان محمود العسيلي، ومن توزيع امين نبيل.

وتقول كلمات الأغنية :-

جايبه الجمال ده منين

مين اللي شافه قبلي

مجاش في بني آدمين

أكيد عشان متساب لي

بعيونك الحلوين

ده يترسملك صورة

بحر وطبيعة وناس

قدام عنيكي مبهورة

عيني شايفة فيكي

كل مزايا الدنيا بحالها

معلومات عن المطرب محمود العسيلي

بدأ الغناء وهو في مرحلة الدراسة، حيث أسس فرقة غنائية خاصة به وهو ما يزال بالجامعة، وفى عام 2002 شارك النجمة إليسا الغناء فى حفلة غنائية رأه فيها المنتج الفنى أيمن عباس وعرض عليه إنتاج أول ألبوماته (رايح على فين) عام 2004، وقد حقق الألبوم نجاحاً كبيراً خاصة أغنية (مجنونة) التي كتب العسيلي كلماتها.

بعد ذلك صدر له عدة ألبومات جعلته أحد أبرز المطربين بالساحة المصرية، وقد كانت بداية العسيلي في التمثيل عام 2007 عندما شارك فى بطولة الفيلم الدرامي (خليج نعمة) مع الفنانة غادة عادل والمطرب أحمد فهمي وأخريين.