الاثنين.. مواهب كورال القدرات الخاصة تقدم حفلا على المسرح الصغير في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر لفصل كورال ذوي القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت فريد همام وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 10 يونيو بالمسرح الصغير .

يضم البرنامج مختارات من أجمل الاغاني العربية منها (ع الدوار، يحكى أن، سلمولي على مصر، يا بلدنا يا حلوة، انت مصري، ماشربتش من نيلها، بيسألوني مصر بالنسبالك إيه، اصحي يا دنيا، يا صباح الخير، جيرة وعشرة، يا واحشني رد عليا، القريب منك بعيد، دوارين، ساعات بشتاق، بينا نعيش، يا رايحين للنبي الغالي).

أداء "ستيفين روماني، حسن طاف، علي فرج، ماري مجدي، مانويلا خالد، أميرة محمد، مروان أحمد، حنين سامح، أصالة نصار، صفاء محمد، لبنى محمد، فرج محمد، محمد زهيري، هيلانة، عبدالرحمن هشام، فريدة إسلام، تالية محمد، كنزي محمد، سلوان محمد، داليا عطية، محمد مصطفى، أميرة عزت، مريم طارق، جاسمين طارق، بسمة ثابت، عز الدين سامح، محمد أيمن، مصطفى عبدالرحمن.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة منها: البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة.