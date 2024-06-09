أحمد العياد عضو لجنة تحكيم "فيبريسي" في مهرجان عمّان السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي، انضمام الناقد السينمائي السعودي أحمد العياد، لأعضاء لجنة تحكيم جوائز الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي"، التي تقام ضمن فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان، والتي تنطلق في الفترة من 3 إلى 11 يوليو المقبل.

وأوضحت إدارة المهرجان أنه تم اختيار "العياد" ضمن لجنة "فيبريسي" التي تعد إحدى المسابقات الهامة بالمهرجان، نظرا لخبرته الكبيرة وإسهاماته المتنوعة في مجال صناعة السينما.

وبجانب "العياد"، فإن لجنة التحكيم تضم أيضا كل من الناقدة الفنية البولندية علا سلوى، والمهندس الفنان رونالد ب. غلاسبرغن.

يشار إلى أن أحمد العياد، صحفي وناقد سعودي بارز، خبرته تمتد لأكثر من 12 عاما شارك خلالها في العديد من المهرجانات السينمائية الهامة في العالم، من بينها: "كان"، "برلين"، "تورنتو"، "فينيسيا"، بالإضافة لعدد من المهرجانات بالوطن العربي مثل"القاهرة"، "البحر الأحمر"، و"الجونة".

وسبق وأن تم اختياره كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في دورته الـ 24 التي أقيمت العام الماضي، فيما كان قد تم اختياره أيضا ضمن لجنة قراءة النصوص بهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، وعمل كمسئول للبرمجة في سينما "ثمانية".

من ناحية أخرى، طُرح للعياد العديد من مقالات النقد السينمائي عبر عدة إصدارات سينمائية، بجانب إجرائه الكثير من اللقاءات الحوارية مع عدد من صناع السينما العرب والأجانب أبرزهم الممثل الأمريكي جوني ديب، عبدالرحمن سيساكو، يسري نصر الله .