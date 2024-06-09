شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود جوني ديب لدور جاك سبارو في عيد ميلاده الـ61 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 9 من يونيو مع عيد ميلاد جونى ديب الـ 61 أحد أهم أيقونات هوليود ممن اشتهروا بموهبة كبيرة في عالم التمثيل بسبب بصماته العديدة إلا أن أحد أهم الأدوار التي خلدت باسم هي دور جاك سبارو في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبى الذى يتشوق محبيه لمشاهدته فيه مرة أخرى بعد سنوات من الغياب.

جونى ديب وبعد قضيته مع آمبر هيرد أعلنت الشركة المنتجة للفيلم عن نيتها استبعاد جونى ديب خاصة مع بداية القضية وانفعال الرأي العام تجاهه نظرًا للحملات النسوية عليه بحجة ضربه لـ آمبر هيرد إلا أن الأخيرة ما لبثت أن واجهت نفس الأمر وقابلت طوفان من الهجوم والنقد بعدما انقلب سير القضية لصالح ديب وفاز بقضاياها عليها ثم طالبها بتعويضات مادية بعدما كشف للرأي العام زيفها.

وهو ما جعل الرأي العام يقف في صالحه مرة أخرى وهو ما جعل جمهور فيلم قراصنة الكاريبى ينتظرون عودته مرة أخرى، الأمر الذى صرح به منتج فيلم Pirates Of The Caribbean، جيري بروكهايمر، مؤكدًا أنه يود عودة النجم العالمى جوني ديب بالعودة إلى السلسلة، فى دور الكابتن جاك سبارو من جديد.

كما أكد منتج الفيلم محبته الشديدة لجونى ديب موضحًا أنه صديق وفنان رائع وهو من خلق الكابتن جاك".