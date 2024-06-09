شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تكشف عن تعرضها لموقف محرج أثناء تصوير مسلسل The Regime والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت النجمة العالمية كيت وينسلت مؤخرًا بحادث مؤسف ومضحك في نفس الوقت، حدث أثناء تصوير مشهد مكثف لسلسلة HBO The Regime، وحسب ما نشره موقع geo.tv، لم تخجل وينسلت، 48 عامًا، من الكشف عن الحادث الصادم الذي وقع خلف الكواليس في حلقة All Ye Faithful أثناء ردها على الأسئلة في لوس أنجلوس.

وقالت كيت أثناء حديثها عن واقعة التبول الغريبة: "أنا آسفة لمشاركة ذلك لقد كان الأمر مضحكًا جدًا.. لم أستطع التنفس.. كان هذا هو التسلسل الوحيد الذي ارتجلناه حقًا"، حيث كانت تشير وينسلت إلى المشهد الذي قامت فيه شخصيتها التي تظهر على الشاشة، المستشارة إيلينا فيرنهام، وحبيبها هربرت زوباك (الذي يلعب دوره ماتياس شونارتس)، بزيارة معالج الأحلام (الذي تلعب دوره جوليا ديفيس) لفهم المعنى الكامن وراء كابوس هربرت.

تحدثت وينسلت بشكل أكبر عن اللحظة المرتجلة من العرض بالإضافة إلى صداقة ديفيس الحميمة، وتابعت: "في مرحلة ما، كنا على الأرض نردد ونصفع بعضنا البعض.. لقد كان الأمر خارج نطاق السيطرة تمامًا، ولكن عندما يكون لديك شخص مثل جوليا ديفيس، فهي ممثلة كوميدية رائعة للغاية"، وأضافت: "مع ذلك، شاهد مدير العرض والمنتج التنفيذي والكاتب ويل تريسي، "ببعض الآلام" المشهد الذي ينكشف أثناء التصوير، لكنه أعجب بروح ديفيس".

وعلى جانب آخر، استغلت الممثلة كيت وينسلت - فى وقت سابق - فوزها بجائزة البافتا كأفضل ممثلة عن دورها فى مسلسل I Am Ruth للدعوة إلى اتخاذ إجراء بشأن شركات التواصل الاجتماعي، وقالت وينسلت، "نريد عودة أطفالنا"، وذلك بعدما دعت الفائزة بجائزة الأوسكار "أصحاب السلطة" لـ"تجريم المحتوى الضار".