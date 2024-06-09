هل يكون ليونيل ميسي نجم فيلم سعودي قادم؟ إليكم التفاصيل

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في خطوة جديدة ولأول مرّة، اتخذت شركة الانتاج التركية O3 Medya قرارًا بتصوير فيلم سعودي بطاقم عمل عربي.
تدور قصّة الفيلم حول فوز المنتخب السعودي على نظيره الارجنتيني في كأس العالم وفرحة الشعب السعودي وفخره بالانجاز الذي حقّقه منتخب بلادهم.
أما احداث الفيلم تدور حول رجل سعودي يقع في حب ابنة مديره ويريد الزواج بها لكن الاخير يرفض. فيقول للمدير “اطلب مني شيأ” افعله لتقبل زواجي بها”. وكي يتخلّص منه المدير يقول له “اذا فاز المنتخب السعودي على المنتخب الارجنتيني سأوافق”. فيصبح كل ما يفكر به الرجل هو اختطاف اللاعب ميسي لتفوز السعودية.
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منتج الفيلم أكد بأن ليونيل ميسي لن يمثل في الفيلم. لكنهم سيستعينون بشخصيّة بديلة لتجسيد شخصية “ميسي”.
الفيلم سيعرض على نتفلكس الشرق الأوسط باللغة العربية.
اما المشروع حاليًا فهو في مرحلة كتابة السيناريو والتصوير سيبدأ قريبًا.
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