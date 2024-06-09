تفاصيل وموعد حفل رحمة رياض المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة العراقية رحمة رياض، لاحياء حفل غنائي في بغداد بالعراق، يوم الخميس 13 يونيو الجارى، بمناسبة عيد الأضحى.

ومن المقرر أن تقدم رحمة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياتها العراقية والخليجية، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال المطربة رحمة رياض

وكانت طرحت المطربة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "حلو هالشعور"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :-

حلو هالشعور انك تحب

انك تحس

تعشگ شخص

طول الوكت بي تنخبص

حلو هالشعور شي مختلف

ماينوصف

تلگه عشك

تهتم له ويسد النقص

هسه ابتداء عمري الجديد

هسه ابتديت اني العمر

ماعندي قبلك ذكريات

يمك بديت من الصفر

انا بصراحه تغيرت

وبشكلي حيل اهتم صرت

بيا رجع نبض القلب

من انت بيا تغازلت

معلومات عن رحمة رياض

أحبت رحمة، الغناء منذ صغرها، وقد درست أصول الغناء لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها. وقد شجعها والدها الفنان رياض أحمد على الغناء، وبعد وفاته تابعت والدتها تشجيعها على الاستمرار في تطوير شخصيتها الفنية.

شاركت رحمة رياض، في كثير من برامج اكتشاف المواهب منها برنامج "سوبر ستار" وكانت وقتها في السابعة عشرة من عمرها، ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات.

وتعتبر مشاركة رحمة رياض، في برنامج "ستار أكاديمي" من أكثر الخطوات حظا ونجاحا للفنانة العراقية، حيث لقيت فرصتها الذهبية لكي تظهر أمام الوطن العربي مرة أخرى ووقفت رحمة رياض بفضل موهبتها إلى جوار العديد من فنانات الوطن العربي كالفنانة أصالة نصري، لطيفة، أنغام ونوال الزغبي.