هل وصلت شكوى للموسيقيين ضد عمرو دياب بسبب واقعة الصفع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهدت الساعات الماضية، تداول أنباء عن تقديم شكوى ضد النجم عمرو دياب، إلى نقابة المهن الموسيقية، حول واقعة صفع شاب، حاول التقاط صورا معه في حفل زفاف.

د.محمد عبدالله "المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "كل ما يتردد بشأن وجود شكوى ضد النجم عمرو دياب، غير صحيح، لم يصل النقابة إطلاقا، أي إخطار يخص الواقعة".

وتابع: "ما يثار غير صحيح، بالضبط مثل ما تردد عن إقامة اجتماع طارىء لمجلس إدارة النقابة، بشأن الواقعة نفسها، وهو غير صحيح".

النجم عمرو دياب، تصدر قوائم مواقع التواصل، وموقع البحث جوجل، مع تصاعد الجدل، حول واقعة تعديه بالصفع على "شاب"، خلال تقديم فقرته الغنائية في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.