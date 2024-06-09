دريد لحام: أكره السياسة ولا علاقة لي بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الفنان السوري الكبير دريد لحام، على توضيح موقفه من السياسة، مؤكدًا أنه يكرهها وليس له علاقة بها.

الفنان السوري الكبير دريد لحام، في حوار له مع برنامج "سؤال مباشر"، الذي يعرض عبر قناة "العربية"، قال: "حتى الكبوات، تعلمت منها، وهناك مقولة هامة أحبها: النجاح هو انتقال من فشل إلى فشل، دون أن تفقد الحماس، بمعنى أحاول وأجرب، وإن فشلت، لا تفقد الحماس".

وعن تأثير وفاة بعض نجوم الدراما السورية، وهجرة آخرين، واعتقال البعض، على مستوى الدراما، قال الفنان الكبير: "على ذكر كلمة معتقلين أقول لا أتذكر فنان سوري تم اعتقاله بسبب موقفه، ولكن دعنا من السياسة، وأقول الموقف إما ان تكون مع الوطن، أو ضده".

وتابع: "أن تكون مع الوطن، محد بيقرب عليك، وأن تكون ضد الوطن، هذا أمر آخر، أحيانا بيغلطوا ويقولون إن أعمالي سياسية، هذا غير صحيح، أعمالي عن الوطن والمواطن، وكذلك الجندي الذي استشهد على الحدود، هو استشهد من أجل الوطن، ليس من أجل السياسة، ولا لهذا الحزب أو ذاك".

واختتم: "لا علاقة لي بالسياسة، أكرهها أصلا".

الفنان السوري الكبير دريد لحام، تم تكريمه مؤخرا بالدورة 24 لمهرجان روتردام للفيلم العربي في هولندا، وتم عرض فيلم "يومين"، الذي قام ببطولته وتولى إخراجه باسل الخطيب.