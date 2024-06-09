فن ومشاهير

"نتفليكس" تكشف عن مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة التي تعرضها في 2024 و2025

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة Netflix الرائدة في مجال الترفيه عالميا عن محتوى الرسوم المتحركة من أفلام ومسلسلات ستعرضها في عامي 2024 و2025.

وتضم قائمة الأفلام والمسلسلات الجديدة:

- مسلسلات للبالغين، بدءًا بالأكشن مع "آركين" و"أسطورة النهاية الإسكندنافية" وTerminator Zero، وانتهاءً بالكوميديا مع "بسبس بومبا" والموسم الأخير من Big Mouth.

- وبعد النجاح الجماهيري الذي حققته أعمال مثل "وحش البحار" و"ليو"، تأتي أفلام جديدة تضم "الصديق الخيالي" و"إنقاذ قاع الهامور: فيلم ساندي أمور" و"مهمة سحرية" و"ذات عيد ميلاد مجيد" وWallace & Gromit: Vengeance Most Fowl وThe Twits وK-Pop: Demon Hunters و"شمشون: الفيلم" وPookoo، ومسلسلات مثل Motel Transylvania.

- عروض لأطفال الروضة: "كوكوميلون" و"بيت دُمى غابي"، التي حصدت جميعها أكثر من 650 مليون مشاهدة العام الماضي.

- مسلسلات الأنمي Tokyo Override و"سفينة ليفايثان"، وأفلام "كون الحارسة الجميلة بحّارة القمر: الفيلم" و"فتاتي العفريتة".

وكشفت Netflix عن المشاهدات التي حققتها عام 2023، إذ تجاوزت مليار مشاهدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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