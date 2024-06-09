"نتفليكس" تكشف عن مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة التي تعرضها في 2024 و2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة Netflix الرائدة في مجال الترفيه عالميا عن محتوى الرسوم المتحركة من أفلام ومسلسلات ستعرضها في عامي 2024 و2025.

وتضم قائمة الأفلام والمسلسلات الجديدة:

- مسلسلات للبالغين، بدءًا بالأكشن مع "آركين" و"أسطورة النهاية الإسكندنافية" وTerminator Zero، وانتهاءً بالكوميديا مع "بسبس بومبا" والموسم الأخير من Big Mouth.

- وبعد النجاح الجماهيري الذي حققته أعمال مثل "وحش البحار" و"ليو"، تأتي أفلام جديدة تضم "الصديق الخيالي" و"إنقاذ قاع الهامور: فيلم ساندي أمور" و"مهمة سحرية" و"ذات عيد ميلاد مجيد" وWallace & Gromit: Vengeance Most Fowl وThe Twits وK-Pop: Demon Hunters و"شمشون: الفيلم" وPookoo، ومسلسلات مثل Motel Transylvania.

- عروض لأطفال الروضة: "كوكوميلون" و"بيت دُمى غابي"، التي حصدت جميعها أكثر من 650 مليون مشاهدة العام الماضي.

- مسلسلات الأنمي Tokyo Override و"سفينة ليفايثان"، وأفلام "كون الحارسة الجميلة بحّارة القمر: الفيلم" و"فتاتي العفريتة".

وكشفت Netflix عن المشاهدات التي حققتها عام 2023، إذ تجاوزت مليار مشاهدة.