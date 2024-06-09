السقا وهشام ماجد وحمو بيكا ضيوف الفيلم.. طرح إعلان "عصابة الماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة الماكس، إعلانه الرسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام من مشاركته في موسم عيد الأضحى السينمائي.

وضم الإعلان عدة لقطات لنجوم الفيلم، أثناء محاولتهم القيام بعملية إجرامية، وكشف عن الكثير من المواقف الكوميدية التي يمرون بها.

الإعلان أيضا ضم لقطات لضيوف شرف الفيلم، وفي مقدمتهم: النجم أحمد السقا، الفنان هشام ماجد، ومغني المهرجانات حمو بيكا.

وجاء الإعلان مصحوبا بالتعليق التالي "في كل خطوة كمين.. فيلم عصابة الماكس.. فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية".

"عصابة الماكس" إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو - ليجنسي برودكشن، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، صلاح عبدالله، محمد لطفي، أوس أوس، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط.