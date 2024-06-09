بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة بسمة داود عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من كواليس تصوير مسلسل الوصفة السحرية تزامناً مع عرض أولى حلقاته يوم ٧ يونيو على منصة Watch it ويوم ٨ يونيو على قناة dmc.

وقالت بسمة داود عن دورها في مسلسل الوصفة السحرية، في بيان صحفي: "أقدم دور نهلة وهي فتاة عادية قد لا تلفت انتباهك إذا مرت بجانبك فحياتها تدور حول زوجها وابنتها، وكثير من المشاهدين سيجدون أنفسهم فيها ولكن في النهاية مع خطوات الوصفة السحرية ستنقلب حياتها".

ويضم مسلسل الوصفة السحرية عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

وعرض مؤخرًا لبسمة داود على منصة Watch it مسلسل حكايات جروب الدفعة، بطولة النجوم: شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبدالوهاب ومن إخراج محمد عبدالسلام.