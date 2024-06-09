شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 4 صور لـ فاطمة ابنة عبلة كامل مع زوجها البولندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من ابتعاد النجمة عبلة كامل عن الأنظار والساحة الفنية، منذ فترة كبيرة إلا أن بناتها فاطمة وزينب محط أنظار واهتمام الجميع ويتصدرون التريند كل فترة، ويتحدث عنهم الجمهور لما يحملنه نفس ملامح والدتهن.

وتنشر فاطمة ابنة النجمة عبلة كامل، وهى تعمل خبيرة تغذية ومدربة صحة، دائما عبر حسابها على فيس بوك صورًا لها بصحبة زوجها البولندى، من حياتهم اليومية.



فاطمة ابنة عبلة كامل مع زوجها



ابنة عبلة كامل مع زوجها



فاطمة ابنة عبلة كامل



ابنة عبلة كامل وزوجها

وكل فترة تتصدر عبلة كامل التريند، بسبب الأسئلة التى تطرح من قبل جمهورها أين مختفية و هل تتمتع بصحة جيدة و هل من الممكن رؤيتها مرة أخرى أمام الشاشة وفى عمل جديد أم سوف تظل مختفية.

ودائما اعتزال عبلة كامل هو حديث السوشيال ميديا فهى واحدة من أكثر الشخصيات الحاضرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعى بفضل الأعمال التى قدمتها و"الكوميكس" التى تكون دائما بطلته خاصة بعد أن اختفت النجمة عن الساحة منذ تقديمها الجزء الخامس من مسلسلها "سلسال الدم".

واختفت النجمة عبلة كامل عن الساحة منذ تقديمها الجزء الخامس من مسلسلها "سلسال الدم"، ومن بطولة رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجاك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال.

وبدأت عبلة كامل فى السينما من خلال فيلم "وداعا بونابارت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبعض ذلك انطلقت لتقديم العديد من الأفلام أبرزها "خالتى فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"سيد العاطفى"، وكانت آخر أعمالها بالسينما فيلم "الكبار".

أما بالنسبة للدراما فبدأت من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالى الحلمية"، وكانت قد انطلقت بشكل قوى فى الدراما، واحتلت مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، بعد نجاحها في المسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الذى حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت فى أكثر من عمل بطولتها "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم الجزء الخامس".