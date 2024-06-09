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انتصار بعد تخرج ابنتها: لحظة نجاح الأبناء من أجمل لحظات العمر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة انتصار عن سعادتها بتخرج ابنتها شاهيستا، وقالت في تصريح لـ"الخليج 365": أجمل لحظات تمر على الإنسان حينما يرى بعينه نجاح أحد أبنائه وأنا فرحانة جدًا ببنتى وتخرجها بعد تعب سنين لافتًا إلى أنها لذلك كتبت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل: "هرمنا من أجل هذه اللحظة". 

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شاهيستا

 

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شاهيستا ابنة انتصار
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ابنة الفنانة انتصار 

واختتمت الفنانة انتصار تصريحها قائلة: شكرًا لأصحاب القلوب الرقيقة الذين يهنئونني بهذه اللحظة الجميلة وحرصوا على مشاركة فرحتى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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