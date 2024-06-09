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شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار بعد تخرج ابنتها: لحظة نجاح الأبناء من أجمل لحظات العمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة انتصار عن سعادتها بتخرج ابنتها شاهيستا، وقالت في تصريح لـ"الخليج 365": أجمل لحظات تمر على الإنسان حينما يرى بعينه نجاح أحد أبنائه وأنا فرحانة جدًا ببنتى وتخرجها بعد تعب سنين لافتًا إلى أنها لذلك كتبت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل: "هرمنا من أجل هذه اللحظة".
شاهيستا
شاهيستا ابنة انتصار
ابنة الفنانة انتصار
واختتمت الفنانة انتصار تصريحها قائلة: شكرًا لأصحاب القلوب الرقيقة الذين يهنئونني بهذه اللحظة الجميلة وحرصوا على مشاركة فرحتى.
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