شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار بعد تخرج ابنتها: لحظة نجاح الأبناء من أجمل لحظات العمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة انتصار عن سعادتها بتخرج ابنتها شاهيستا، وقالت في تصريح لـ"الخليج 365": أجمل لحظات تمر على الإنسان حينما يرى بعينه نجاح أحد أبنائه وأنا فرحانة جدًا ببنتى وتخرجها بعد تعب سنين لافتًا إلى أنها لذلك كتبت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل: "هرمنا من أجل هذه اللحظة".

شاهيستا



شاهيستا ابنة انتصار شاهيستا ابنة انتصار



ابنة الفنانة انتصار ابنة الفنانة انتصار

واختتمت الفنانة انتصار تصريحها قائلة: شكرًا لأصحاب القلوب الرقيقة الذين يهنئونني بهذه اللحظة الجميلة وحرصوا على مشاركة فرحتى.