شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الخامسة للمدرسة العربية للسينما بحضور غادة جبارة وبيتر ميمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت المدرسة العربية للسينما والتليفزيون تحت إشراف الدكتورة منى الصبان، والتابعة لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، حفلاً لتخريج الدفعة الخامسة، وحرص على الحضور المخرج بيتر ميمي، الذى سلم شهادات الخريجين.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون إنها سعيدة بتخريج دفعة جديدة من المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، وأوجه الشكر للدكتورة مني الصبان على مجهودها الكبير وتحملها صعوبات كثيرة، كما وجهت الشكر للفنان مسعد فودة نقيب المهن السينمائية وإتاحة الفرصة لإعطاء الخريجين عضوية الانتساب، كما أنني سعيدة بوجود المخرج الكبير بيتر ميمي.

وقالت الدكتورة منى الصبان حلمي تحقق بتخريج كل دفعة جديدة من المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، التي تضم شبابًا من كل أنحاء العالم العربي.

وكانت المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أقامت مؤخرًا عرضًا لفيلم "نور عيني" للمخرج مهند دياب في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وفي سايق آخر فازت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة بدرع التميز للعام الخامس على التوالي من مهرجان إبداع الموسم الثانى عشر لطلاب الجامعات والأكاديميات 2024.

كما فاز طلاب الأكاديمية بعدد كبير من الجوائز، حيث حصلت الأكاديمية على المركز الأول فى المسرح الغنائى والاستعراضى الجماعى، والمركز الثالث فى مجال الترانيم الجماعية، وحصل المعهد العالى للموسيقى العربية على المركز الأول فى مجال العزف الجماعى المتخصص، جائزة التميز فى مجال الفنون الشعبية متخصص، المركز الأول فى مجال العروض المسرحية الجماعى متخصص بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز الفردية.