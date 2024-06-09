مصطفى شعبان يحسم عودته للسينما بعد غياب 14 عاماً

القاهرة - الخليج 365
غاب الفنان مصطفى شعبان عن السينما أكثر من 14 عام، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم بعنوان الوتر، وعرض العمل عام 2010، وتساءل جمهور ومحبي الفنان عن إمكانية عودته للسينما قريبا، خاصة بعدما لوح الفنان مؤخرا عن نيته لتقديم فيلم سينمائي.
عودة مصطفى شعبان إلى السينما
وقال مدير أعمال مصطفى شعبان في تصريح إنه حتى الآن مصطفى شعبان لم يحسم عودته للسينما، مؤكدا أنه ينتظر فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، ثم يحسم قراره بشأن تقديم عمل سينمائي جديد، مشيرا إلى أن الفنان عُرض عليه أكثر من سيناريو، وهو الآن في مرحلة القراءة حتى يختار الأوراق المناسبة لعودته السينمائية.
يعتبر فيلم الوتر، الذي عرض عام 2010، أخر أعمال الفنان مصطفى شعبان السينمائية، وضم العمل كلا من: غادة عادل، أروى جودة، أحمد صالح السعدني، أشرف زكي، سوسن بدر، فاطمة ناصر، إيمي المصري، محمد محمود، سعيد الصالح، وائل سامي، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج مجدي الهواري.
ودارت أحداث فيلم الوتر، بطولة الفنان مصطفى شعبان، حول مايسة ومنة شقيقتين تعزفان الكمان والتشيللو بأوركسترا القاهرة السيمفوني، يُتهما في جريمة قتل الموزع الموسيقي الشاب حسن راغب، ويتولى التحقيق في القضية الرائد محمد سليم الذي يكتشف العداوة والغيرة بين مايسة وشقيقتها منة، وأن كلتاهما لديها أسبابها لقتل حسن راغب.
وعلى الصعيد الدرامي، كانت آخر أعمال مصطفى شعبان الدرامية مسلسل بعنوان المعلم، تأليف محمد شواف، وإخراج مرقص عادل، عرض العمل ضمن موسم رمضان 2024، وضم كلا من: انتصار، أحمد بدير، هاجر أحمد، منذر ريحانة، وغيرهم.
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