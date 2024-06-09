يوسف الشريف يعود لـ الدراما بمسلسل 10 حلقات

غاب الفنان يوسف الشريف ما يقرب من 4 سنوات عن الأعمال الدرامية، منذ مسلسل كوفيد 25، الذي عرض ضمن موسم رمضان 2021، بجانب خروج مسلسل الراكون من موسم رمضان الماضي 2024.

مسلسل يوسف الشريف الجديد

، أن الفنان يوسف الشريف تعاقد على بطولة مسلسل جديد مكون من 10 حلقات، ويعرض off season “خارج المنافسة الرمضانية”.

وأشار ، إلى أن الشركة المنتجة للعمل تعكف خلال الأيام المقبلة على إنهاء التحضيرات النهائية للعمل، على أن يتم تحديد الاسم النهائي لمسلسل يوسف الشريف خلال الساعات القليلة المقبلة.آخر أعمال يوسف الشريف

ويعتبر هذا العمل عودة للفنان يوسف الشريف مرة أخرى للمشاركة الدرامية من جديد بعد غياب دام لـ 4 سنوات، حيث كانت آخر أعماله الدرامية مسلسل كوفيد 25 الذي عرض ضمن موسم رمضان 2021.

وضم العمل: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد مرزبان، أميرة العايدي، عماد رشاد، عصام السقا، محمود غريب، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

ودارت أحداث مسلسل كوفيد 25، حول انتشار فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

فيما كان آخر فيلم لـ يوسف الشريف هو فيلم بعنوان بني آدم، وعرض العمل عام 2018، وضم: أحمد رزق، دينا الشربيني، هنا الزاهد، خالد كمال، محمود الجندي، بيومي فؤاد، أحمد صيام، صفاء الطوخي، أحمد طنجي، ياسر الزنكلوني.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :