بيومي فؤاد يخوض أول بطولة له في السينما السعودية

في تجربة جديدة على مشواره الفني يخوض النجم بيومي فؤاد أولى تجاربه في السينما السعودية، من خلال مشاركته في بطولة الفيلم السعودي "قشموع"، الذي انطلق تصويره قبل أيام، ويشاركه البطولة الفنان السعودي محمد الراشد.

ويلعب بيومي في الفيلم دور تاجر جمال شديد الثراء، وشغوف بشراء الأشياء النادرة، لكنه يخسر مبالغ مالية كبيرة، ويخوض صراعًا لاستعادة ثروته.

وأكد بيومي فؤاد في تصريحات إعلامية سعادته بالمشاركة في الفيلم قائلاً: "هذه ليست المرة الأولى التي أتشرف فيها بالعمل مع أشقائي الفنانين السعوديين، كم الأدب واللطف والفن والثقافة والحب والترحاب التي أجدها في الرياض دائمًا يشجعني على العمل معهم".

وفيلم "قشموع" ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويخرجه معتز التوني، الذي كشف عن تحضيرات العمل بقوله: "واجهت صعوبة في الحوار والكلام في البداية، وتعاونت مع محمد الراشد إنه يطلع فيلم سعودي رغم إن مخرجه مصري، وهو خلطة كوميدية إن شاء الله تعجب الناس".

وكشف محمد الراشد عن معنى اسم الفيلم قائلا: "قشموع هو بداية نبتة القمح، والفيلم عن رحلة كفاح بطل، وبحثنا عن اسم مميز، ليتم الاستقرار على اسم زميل لنا كان مميزًا جدًا في المدرسة".

يذكر أن بيومي فؤاد ينتظر عرض أكثر من فيلم سينمائي يشارك فيه خلال الأيام المقبلة، ومنها "اللعب مع العيال"، مع محمد إمام وكل من: أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.

كما يعرض لبيومي فؤاد في موسم عيد الأضحى فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح، مصطفى فهمي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، بسنت شوقي، صبري فواز، رشوان توفيق، هاجر أحمد، أحمد وفيق، والفنان الراحل جميل برسوم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي بروداكشن)، وإخراج عمرو عرفة.

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