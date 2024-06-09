مستجدات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الماضية، تحسن في الحالة الصحية للفنان جلال الزكي، بعدما تعرض لإصابات بالغة نتيجة حادث سير مروع أدى إلى احتجازة في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الشهيرة .

كشفت الفنانة نسمة عبد العزيز، زوجة جلال الزكي، خلال تصريحات صحفية مستجدات حالته الصحية، قائلة:" الحمد لله غادر العناية المركزة وهو الان في غرفة عادية ومقرر أن يغادر المستشفى في الأيام القليلة المقبلة ".

جلال الزكي

تفاصيل حادث جلال جلال الزكي

كان الفنان المصري ومدير التصوير جلال الزكي، تعرض لحادث سير مروع بعد انقلاب سيارته، تسبب في دخوله إلى المستشفى في حالة خطيرة للغاية.

وكان الممثل يصور بعض المشاهد في موقع تصوير، وأصيب بالإرهاق نظرا لبقائه يقظا فترة طويلة دون نوم، وعقب انتهاء التصوير قرر المغادرة إلى منزله، لكن غلبه النعاس خلال القيادة، فاختلت عجلة المركبة من يده وانحرفت السيارة على جانب الطريق.

وانقلبت السيارة الخاصة بالفنان المصري خلال قيادته لها على طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر، وهو ما تسبب في إصابته، وتعرضه لارتجاج في المخ، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد بمنطقة السادس من أكتوبر، وإيداعه في الرعاية المركزة.

شارك جلال الزكي في السباق الرمضاني الماضي 2024 من خلال مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي، وإلى جوار عمله كمدير تصوير في العديد من الأعمال الفنية، ظهر أيضا كممثل في بعض الأدوار.

معلومات عن جلال الزكي

مصور وممثل مصري، بدأ مشواره منذ عام 2003 من خلال تصوير العديد من أغاني الفيديو كليب، قبل أن ينتقل للعمل بالسينما من خلال فيلم (وش إجرام) عام 2006، لتتوالى أعماله بعدها والتي منها (الفرح) عام 2009، و(بنتين من مصر) عام 2010 والذي خاض من خلاله تجربة التمثيل أيضا، من أبرز أعماله (حكاية حياة، كلام على ورق).

نسمة عبدالعزيز وجلال الزكي

من هي نسمة عبدالعزيز زوجة جلال الزكي

موسيقية مصرية، تعزف على آلة الماريمبا، تخرجت من معهد الكنسرفتوار، وألتحقت بفرقة عمر خيرت، ونالت مرتبة الشرف من معهد الكونسرفتوار عام 1997، ومنحها الرئيس المصري محمد حسني مبارك بعثة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة UCCA.

بدأت في العمل بمفردها في عام 2001 وصورت عدة كليبات مصورة لها منها تيكو تيكو وفوجا.

نسمة عبدالعزيز

أطلت نسمة على الناس منذ سنوات وجالت كل محافظات مصر، تعزف قائدة لآلات الإيقاع ضمن الفريق، ثم صارت تعزف منفردة. إلى ان تكللت خطواتها بالنجاح، فاشتركت في حفلات أوبرا كثيرة داخل مصر وخارجها، وصولاً إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، ثم ازدادت نجوميتها لاحقاً، خصوصاً بعدما أصبح لها فرقتها الخاصة.

و قدمت نسمة برنامج موسيقية في قناة المحور الفضائية وهي «أوبرا شو» عن عروض الاوبرا المختلفة وبرنامج «ليلتكم طرب» عن الموسيقى العربية.