بعد أزمة "الصفعة" وتحرير محضر.. موعد أول حفل لـ عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الجهة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب، المقرر إقامته في أرينا دبي، عن تفاصيل وأسعار تذاكر الحفل.

الجهة المنظمة، كشفت أن الحفل المقام يوم 18 يونيو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، قسمت أسعار تذاكره إلى 7 فئات.



وتتراوح أسعار التذاكر بين: 150 و195، و295، و395، و595، 695، و995 درهم إماراتي، وحسب ما كشف موقع الحجز، تم بيع جميع التذاكر فئة الـ 195.

الحفل يعد الأول الذي يقدمه النجم عمرو دياب، مع تصاعد أزمة تداول مقاطع فيديو، ظهر خلالها وهو يقوم بصفع شاب، حاول التقاط صورة معه .

وقام محامي النجم عمرو دياب، بتحرير محضر في قسم شرطة التجمع الأول ضد الشاب، واتهمه فيه بالقيام بمضايقة "عمرو"، خلال مشاركته بالغناء في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.