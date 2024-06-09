وفاة زوجة الشاعر نصر الدين ناجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الشاعر نصر الدين ناجي، وفاة زوجته وأم اولاده، اليوم الأحد.

الشاعر نصر الدين ناجي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "توفيت إلى رحمة الله.. زوجتى الحبيبة والدة يونس وفريدة.. الطيبة البريئة هبة محمد طه.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفره"

وتعاون الشاعر نصر الدين ناجي مع نخبة من نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم الفنان محمد منير، الذي غنى من كلماته "ضالين" في مسلسل "الاختيار 2"، بالإضافة إلى أغاني: "إزاي، مالك خايفة ليه، طعم البيوت، كل المفروض، كان فاضل، أفرح بالحياة" وغيرها.

وكتب نصر أيضا أغاني مسلسل "بركة" ومنها "افتح بيبان الكريم" غناء بطل العمل عمرو سعد، و"إنت ابن أبوك" وقدمها بالنهاية المطرب أحمد سعد