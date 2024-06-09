فن ومشاهير

وفاة زوجة الشاعر نصر الدين ناجي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الشاعر نصر الدين ناجي، وفاة زوجته وأم اولاده، اليوم الأحد.

الشاعر نصر الدين ناجي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "توفيت إلى رحمة الله.. زوجتى الحبيبة والدة يونس وفريدة.. الطيبة البريئة هبة محمد طه.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفره"

وتعاون الشاعر نصر الدين ناجي مع نخبة من نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم الفنان محمد منير، الذي غنى من كلماته "ضالين" في مسلسل "الاختيار 2"، بالإضافة إلى أغاني: "إزاي، مالك خايفة ليه، طعم البيوت، كل المفروض، كان فاضل، أفرح بالحياة" وغيرها.

وكتب نصر أيضا أغاني مسلسل "بركة" ومنها "افتح بيبان الكريم" غناء بطل العمل عمرو سعد، و"إنت ابن أبوك" وقدمها بالنهاية المطرب أحمد سعد

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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