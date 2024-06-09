ياسمين عبدالعزيز تتعاقد على عمل درامي جديد .. والعوضي: هتدغدغي الدنيا ياوحش الكون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت النجمة ياسمين عبدالعزيز، تعاقدها على عمل تلفزيوني من إنتاج الشركة المتحدة، ومقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2025 .

وكتبت "ياسمين":" مسلسل رمضان 2025 بإذن الله إنتاج سينرجي تامر مرسي حسام شوقي ".

هنأ الفنان أحمد العوضي، طليقته النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد تعاقدها على مسلسلها الرمضاني الجديد لعام 2025.

وعلق "العوضي" على منشور ياسمين عبد العزيز، جاء فيه: هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

كانت آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز، مسلسل "ضرب نار" الذى عرض في شهر رمضان 2023، ودارت أحداثه حول "مهرة" ياسمين أحمد عبد العزيز، وهى فتاة شعبية من شبرا، و"جابر أبو شديد" أحمد العوضى، القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير والذي يجسده الفنان ماجد المصرى الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.

وشارك في مسلسل ضرب نار مجموعة من الفنانين مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أبرزهم: سهير المرشدي، إنتصار، إيمان السيد، تيسير عبدالعزيز، ضياء عبدالخالق، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي.

وكانت قدمت ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير"، والتي دارت أحداثه حول إجبار والد "غزل" ياسمين عبد العزيز على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف "الخديوي" أحمد العوضي وتقع في حبه، وضم عدد من النجوم، أبرزعم:" خالد الصاوي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، عايدة رياض، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ، إيمان السيد ".