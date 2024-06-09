شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمي يحضر تخرج دفعة جديدة للمدرسة العربية للسينما بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج بيتر ميمي والدكتورة مني الصبان أستاذة معهد السينما والدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون والفنان محمد الصاوي، على حضور حفل تخرج دفعة جديدة لـ المدرسة العربية للسينما والتليفزيون والذي يقام داخل أكاديمية الفنون.

وكانت المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أقامت مؤخرًا عرضًا لفيلم "نور عيني" للمخرج مهند دياب في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وفي سايق آخر فازت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة بدرع التميز للعام الخامس على التوالي من مهرجان إبداع الموسم الثانى عشر لطلاب الجامعات والأكاديميات 2024.

كما فاز طلاب الأكاديمية بعدد كبير من الجوائز، حيث حصلت الأكاديمية على المركز الأول فى المسرح الغنائى والاستعراضى الجماعى، والمركز الثالث فى مجال الترانيم الجماعية، وحصل المعهد العالى للموسيقى العربية على المركز الأول فى مجال العزف الجماعى المتخصص، جائزة التميز فى مجال الفنون الشعبية متخصص، المركز الأول فى مجال العروض المسرحية الجماعى متخصص بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز الفردية.