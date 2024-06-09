شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوي يبدأ تصوير مسلسله الجديد 6 شهور.. ويعرض على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان نور النبوى تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد 6 شهور من إخراج مصطفى سولى، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مصطفى وإشراف عام مصطفى العوضى، حيث صور فريق العمل يومين من العمل وشارك فيهما الفنانة نور إيهاب وعدد من الفنانين، حيث من المقرر أن تسـتأنف أسرة المسلسل التصوير خلال الأيام المقبلة.

ويحتوى العمل على تواجد عدد من ضيوف الشرف خلال أحداث الحلقات، حيث من المقرر إعلان أسماء ضيوف الشرف خلال الفترة المقبلة، حيث يظهر كل ممثل خلال كل حلقة.

مسلسل "6 شهور" من أعمال watch it الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ومن من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، ومن إخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضى، والمسلسل تدور احداثه في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث .

يشار إلى أن مسلسل 6 شهور بمثابة التعاون الثانى على التوالى بين نور ايهاب ونور النبوى، بعدما شقدما سوياً فيلم الحريفة وحقق ارقاما كبيرة فى السينما بلغت ما يقرب من 75 مليون جنيه، والفيلم شارك فى بطولته كلا من كزبرة، أحمد غزى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.

يشار إلى أن نور النبوى يعرض له حاليا فيلم "الحريفة" محققا أرقاما كبيرة وصلت لـ74 مليون جنيه، من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، وإنتاج طارق الجناينى.

كما شارك نور النبوى في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مع والده النجم خالد النبوى، وشارك في بطولة المسلسل كل من: نشوى مصطفى، وحلا شيحة، وعدد من الفنانين، إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز.