شكرا لقرائتكم خبر عن برومو فيلم "عصابة الماكس" مزيج بين الكوميديا والأكشن والإثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة الماكس البرومو الدعائى للعمل، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حيث نال البرومو استحسان الجمهور بمجرد طرحه على منصات التواصل الاجتماعى، وتتضمن البرومو مزيجا بين الكوميديا والأكشن، حيث نكشف بعضا من أحداث الفيلم في نقاط قصيرة، وهى كالتالى:

أحمد فهمى رئيس عصابة ومعه أوس أوس وروبى ولبلبة

روبى تقدم مشاهد أكشن لأول مرة في السينما

خالد الصاوى يغرى أحمد فهمى بعملية قيمتها 2 مليون دولار

روبى تقدم أغنية في أحدث الفيلم بعنوان (خد بوسة)

صلاح عبد الله وحمدى المرغنى وأحمد السقا وحمو بيكا وأحمد فهيم ضيوف شرف

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة الماكس مكونة من أحمد فهمى الذى يجسد دور الماكس، بينما تلعب روبى دور جيجى، وتقدم لبلبة دور نجوى، ويقدم أوس أوس دور نفاسين، وكذلك محمد لطفى الذى يجسد دور الهيلامانى، أما حاتم صلاح فيجسد دور البارون، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي، كما يشارك فى الفيلم أيضاً الفنان أحمد فهيم.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.