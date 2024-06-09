شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم تقدم شخصية محامية فى مسلسل وتر حساس مع صبا مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة إنجى المقدم في بطولة مسلسل وتر حساس مع الفنانة صبا مبارك، من إخراج وائل فرج، وإنتاج الشركة المتحدة، حيث من المقرر البدء في تصوير العمل عقب عيد الأضحى مباشرة عقب الانتهاء من كل التفاصيل، وتقدم إنجى خلال أحداث المسلسل شخصية محامية، وهى المرة الأولى التي تقدم فيها إنجى شخصية محامية في الدراما التليفزيونية.

وتعود إنجي المقدم إلى الدراما مرة أخرى خلال مسلسل وتر حساس بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.

وكان آخر أعمال إنجي المقدم فيلم "كاملة" الذي شارك في أكثر من مهرجان، والذي يناقش قضية اجتماعية هامة؛ حيث يتحدث عن طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها بالزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها؛ حيث تتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة فيمن حولها وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة.

أما صبا مبارك فتسجل في مسلسل وتر حساس تعاونها الثانى مع المخرج وائل فرج بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل

