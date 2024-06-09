شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعلن تعاقدها على مسلسل رمضان 2025 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز عن تعاقدها مع شركة سينرجى على بطولة مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، حيث نشرت صورت تجمعها بالمنتج تامر مرسى والمنتج حسام شوقى لحظة تعاقدها على العمل، على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت: "مسلسل رمضان 2025 بإذن الله".



ياسمين عبد العزيز وتامر مرسى وحسام شوقي

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

قررت ياسمين عبد العزيز العودة إلى نشاطها الفني بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث تعود إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب عن الموسم الماضى، كما تحضر للعودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة، لتكسر غايبها بفيلم جديد تعاقدت على بطولته مع المنتج أحمد السبكي ويكتبه خالد جلال الذى تعاون معه في معظم أفلامها، من المقرر التعاقد مع مخرج وترشيح الأبطال خلال الأسابيع المقبلة.

ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم "الأبلة طمطم" الذى تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي أدريس.