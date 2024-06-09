شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وكريم عبد العزيز مفاجأة أفلام العيد.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم غيابهما رسميا عن موسم أفلام عيد الأضحى إلا أن النجمان أحمد السقا وكريم عبد العزيز سيتفاجأ بهما رواد السينما في هذا الموسم كـضيفا شرف، حيث سيشارك النجم أحمد السقا في فيلم " عصابة الماكس " بطولة الفنان أحمد فهمى ويظهر ضيف شرف ويظهر النجم كريم عبد العزيز في فيلم " أولاد رزق 3. القاضية " بطولة النجوم احمد عز وعمرو يوسف، ومحمد ممدوح ويظهر كريم كضيف شرف أيضا



احمد السقا احمد السقا



كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

وفيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.