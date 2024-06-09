شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة وحدة.. أغنية المطربة جنات باللهجة المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة جنات، عن أغنيتها الجديدة المقبلة والتي تأتي باسم "وحدة وحدة"، ونشرت صورة لها من بوستر الأغنية الجديد عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتعلن فيه عن اقتراب طرح أغنيتها الجديدة والتي ستأتي باللهجة المغربية.



المطربة جنات

وسبق وطرحت المطربة جنات أحدث أغانيها الرومانسية، بعنوان " تقبل على نفسك " في يناير الماضي، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمد عبد المنعم وتوزيع أحمد عادل، وإشراف موسيقى حمدى بدر.

يذكر أن المطربة جنات قالت إنها تعشق الصعيد وأهله، وإنها استمتعت بزيارة محافظة أسيوط وقضاء أيام العيد مع عائلة زوجها هناك، وأضافت فى تصريح لـ " الخليج 365 " إنها تنوى تكرار الزيارة كل فترة ولأنها شعرت أنها أصبحت صعيدية، ووجهت الشكر لكل أهالى القوصية الذين رحبوا بها

وأضافت، أنها ستعمل على تقديم أغانيها بشكل متواصل الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها بدأت العمل على "مزيكا" جديد.وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنها بصدد تقديم أغنية جديدة من ألحان محمد يحيى ، وكلمات أمير طعيمة، مشددة على أن الأغنية القوية تفرض نفسها في أي وقت.