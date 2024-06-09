شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الغناء العربي يقيم حفلاً لفرقة المايسترو بقصر الأمير بشتاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش اليوم في الثامنة مساء الأحد (٩ يونيو)، حفلاً غنائيًا جديدًا لفرقة (المايسترو).

كانت الفرقة قد أسستها الفنانة إيمان جنيدي وهي من أولى السيدات اللواتي يقدن الفرق الموسيقية في مصر والوطن العربي منذ عام 2014، قادت عدة حفلات في أغلب الأماكن الثقافية في مصر: دار الأوبرا، مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، ساقية الصاوي، كما قادت الفرقة القومية للموسيقي العربية ببني سويف سابقًا، وتم تكريمها من وزارة الثقافة بالإضافة لاختيارها ضمن 22 شخصية مؤثرة في عام 2022.



فرقة المايسترو

تقدم فرقة (المايسترو) مجموعة متنوعة من أغاني الطرب الأصيل منها: طبعا احباب (وردة)، معرفش احب غيرك (ميادة الحناوي)، تعرف لما بقبلك (محرم فؤاد)، فين قلبي (محمد فوزى)، متفتنيش انا وحدي (سيد مكاوى)، حلف القمر (جورج وسوف) ، يادلع دلع (صباح) .

إيمان جنيدى هي أول أول قائد فرقة موسيقية امرأة في مصر والعالم العربي ونالت لهذا السبب تكريماً في يوم المرأة من السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس قبل عامين، واحتفت بها وكالات الاخبار العالمية وصنع بعضها افلاماً تسجيلية رصدت رحلتها من صعيد مصر حتى نجاحها الكبير كامرأة في قيادة اوركسترا كامل.