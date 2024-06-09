شكرا لقرائتكم خبر عن "كارونيتا" أحدث أغاني أوكا وجواهر وطرحها خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الفنان أوكا والفنانة جواهر من تسجيل أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل عنوان "كارونيتا" ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد ديو "كاربونيتا" بمثابة العودة للفنانة جواهر بعد فترة غياب استمرت سنوات، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أوكا وتم التسجيل في الاستوديو الخاص به.

وتعكف جواهر علي التحضير لمجموعة من المفاجآت عقب طرح أغنيتها مع أوكا من المقرر أن تعلن عنهم قريبًا.

وكان أوكا طرح منذ اسابيع قليلة اغنية "مشيت في شارع الغرام" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مختلف المنصات.

وطرح أوكا الأغنية الدعائية لفيلم " علي الماشي" للنجم علي ربيع الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي وشاركه الغناء الفنانين عبد الباسط حمودة و حوده بندق.

وشارك الثلاثي عبدالباسط حمودة وأوكا وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم الأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع، الذي يقدم شخصية (هادي) وصديقه (إيشا) الفنان كريم عفيفي، وعدد من