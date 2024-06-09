شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الأيرلندية آني كينت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة العالمية آني كينت، التي اشتهرت بمشاركتها المختلفة في السينما والتليفزيون والمسرح، وشملت أدوارها البارزة لعب شخصية أنجيلا أوكونيل في المسلسل الأيرلندي Fair City بين عامي 2005 و2016، وروز كينيدي في فيلم P.S. I Love You.

وهي معروفة بلعب دور السيدة رابيت في فيلم The Commitments، بالإضافة إلى ظهورها في فيلم Coronation Street عام 2018 حيث لعبت دور باتي ترومان، بالإضافة إلى دور شيلا في فيلم Faithless للمخرج باز عشماوي، وكارمل دونوفان في فيلم Red Rock عام 2017.

انتشر خبر وفاتها بعد عدة أيام من حدوثه، حيث ورد أن الممثلة توفيت فجأة يوم الثلاثاء 4 يونيو الجارى في مستشفى بومونت، محاطة بعائلتها.

وكتب المخرج مارك أوبراين على موقع X:" لقد شعرت بالحزن عندما سمعت أن آني كينت الرائعة قد توفيت، لأنها من أرقى الناس والممثلات، وكان من دواعي سروري العمل معها عدة مرات على مر السنين، سيدة ونجمة، أرسل الحب إلى بيرس وجميع أفراد عائلتها وأصدقائها وزملائها".