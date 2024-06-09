تحديث- بعد صفعه لمعجب، طارق الشناوي يطالب عمرو دياب بالاعتذار والنقابة تتحرّك

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية بمقطع فيديو ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو يصفع أحد معجبيه على وجهه، أمام عدسات الكاميرا بعد ان حاول الأخير إلتقاط صورة تذكارية معه.http://www.instagram.com/p/C79AvPDMX5L/

وفي التفاصيل وخلال تقديم عمرو دياب وصلة غنائية على المسرح في زفاف في احد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن، إحتشد عدد كبير من المعجبين على المسرح محاولين إلتقاط الصور التذكارية مع عمرو دياب ومن بينهم معجب حاول إلتقاط الصورة بطريقة إعتبرها جمهور “دياب” إستفزازية وفيها نوع من “التحرّش” الجسدي، حيث أمسك المعجب “دياب” بقوة واضعاً يده على ظهره، هذا ما أغضب الفنان المصري ودفعه الى إزاحة يد المعجب، ثم صفعه بقوة على وجهه، وسط نظرات ذهول الحاضرين مما حدث.

في هذا الإطار، تضاربت آراء جمهور “دياب” حول الحادثة حيث وجّه له البعض الّلوم على تصرفاته التي وصفوها بالـ “همجّية” تجاه مساعديه ومعجبيه، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها “دياب” الجدل بتصرفاته، فقد سبق ووصف سائقه علناً بـ “الحيوان”، كما إنتشر له مقطع فيديو مؤخراً وهو يتحدّث مع مهندس الصوت على المسرح في أحد حفلات الزفاف بطريقة غير لائقة.

على الجانب الآخر، دافع نشطاء عن عمرو دياب مؤكدين ان تصرفات المعجبين غير اللائقة ليست مقبولة والفنان كغيره من البشر قد يشعر بالخوف والإنزعاج ما يدفعه الى تلك التصرفات غير الإرادية.

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يبقى ان نشير ، ان فناناّ بحجم عمرو دياب لا بد وان يتدرّب على الحفاظ على رباطة جأشه، سلوكه وإنفعالاته، بغض النظر عن تفاصيل الحوادث التي تحيط به، لكي يتمكن من المحافظة على جمهوره، ولا يكون بحد ذاته مادة سهلة للإنتقاد والتجريح، حيث بات الجمهور يتحدّث عن طباع عمرو دياب السيئة وتصرفاته المُريبة أكثر من فنه وأعماله.

مع الإشارة ان فناناً بحجمه يحق له الطلب من منظمي حفلات الزفاف الحفاظ على فاصل بينه وبين الجمهور ، كي لا تتكرر تلك الحوادث التي بات البعض يشكّك ان عمرو دياب يقوم بها عن قصد رغم الإنتقادات التي تُوجّه إليه بقصد إثارة الجدل بشكل دائم.

تحديث الساعة 4:40 بعد ظهر يوم السبت:

لا زالت قضية “صفعة” عمرو دياب لأحد معجبيه تتفاعل، بحيث اشارت المعلومات ان نقابة المهن الموسيقية المصرية اصدرت قراراً بالإجتماع العاجل يوم غدٍ الأحد بحضور النقيب مصطفى كامل ورئيس مجلس الإدارة، للتباحث في أسباب ما حدث ونتائجه.

لكن د.محمد عبدالله “المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات”، قال في تصريح خاص لـ”مصراوي”: “كل ما يتردد بشأن وجود شكوى ضد النجم عمرو دياب، غير صحيح، لم يصل النقابة إطلاقا، أي إخطار يخص الواقعة”.

وتابع: “ما يثار غير صحيح، بالضبط مثل ما تردد عن إقامة اجتماع طارىء لمجلس إدارة النقابة، بشأن الواقعة نفسها، وهو غير صحيح”.

من جهته ، طالب الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، الفنان عمرو دياب بالإعتذار عبر بيان مرئي على “يوتيوب” بشكل علني ورسمي لجمهوره وتوضيح ما حدث بعد الفيديو الذي تمّ تداوله، مشيراً أن الفيديو يوضّح أن هناك تجاوزاً لفظياً او حركياً حصل ما أزعج عمرو دياب لكن ذلك لا يبرّر ما فعله.

مؤكداً أن عمرو دياب شخصية عامة وعليه ان يُراعي أفعاله تجاه جمهوره.