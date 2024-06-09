وحدة وحدة .. جديد جنات على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة جنات، لطرح أجدد أعمالها بعنوان “وحدة وحدة" باللهجة المغربية، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب" ومنصات الموسيقى الشهيرة .

وكانت شاركت النجمة جنات في شهر رمضان الماضي 2024 ، بغناء تتر مسلسل "بقينا اتنين" والتي جاءت بعنوان "حبنا وحكاياته، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم.

طرحت النجمة جنات أحدث أغانيها التي تحمل اسم "وكأنك سكر" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد عيسى وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

أحدث أعمال جنات

وأحدث أعمال المطربة جنات، أغنية "التفاحة والفراولة" والتي حققت نسبة مشاهدات تخطّت المليون مشاهدة في وقت قصير على موقع "يوتيوب".

وكان آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التى طرحتها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان اسلام رفعت.