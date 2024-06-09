أحمد السقا يبدأ تصوير "خبطة عمر" الشهر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض النجم أحمد السقا، بطولة سينمائية جديدة تحت عنوان "خبطة عمر"، من إنتاج سينرجي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة .

تعاقد أحمد السقا على بطولة فيلم "خبطة العمر" من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر بدء تصويره شهر يوليو المقبل .

آخر أعمال أحمد السقا

كانت آخر أعمال "السقا" فيلم السرب، والذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض السينمائي، وحقق إيرادات ضخمة منذ وقت انطلاق عرضه .

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبدالجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليغ عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.

فيلم السرب

وكانت طرحت شركة سينرجى، البرومو الرسمي لـ فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، آسر ياسين، كريم فهمي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، والذي طرح يوم 1 مايو بدور العرض السينمائي.

ويظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية برومو الفيلم، في خطابه الذي أصدر من خلاله أمر بتنفيذ عملية بقصف مواقع جماعة داعش الإرهابية، بمدينة درنة في ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

ويتناول البرومو الرسمي لفيلم "السرب" الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير2015 يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، وخلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة مسبقًا انتقامًا للعمال المصريين، وجاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

فيلم "السرب" من بطولة عدد من نجوم الفن، وأبرزهم: النجم أحمد السقا، كريم فهمي، وآسر ياسين، منى زكي، هند صبري، محمد دياب، شريف منير، محمود عبد المغني، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.