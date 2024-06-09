نيللي مظلوم.. علاقة قرابة جمعتها بمطرب عالمي وأبرز أعمالها وحقيقة زواجها من رئيس وزراء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 9 يونيو 1929، ولدت النجمة الاستعراضية نيللي مظلوم، في مدينة الإسكندرية لأسرة مصرية ذات أصول يونانية

بداية فنية مبكرة

بدأت "نيللي" بتعلم الرقص في سن الخامسة، حتى احترفت الرقص ودخلت الفن من بوابة الرقص الإيقاعي، وكانت من أهم الفنانات في مصر والعالم العربي التي قدمت الرقص الإيقاعي والمعاصر آنذاك.

أول أعمالها في السينما

عام 1945 اختارها النجم فريد الأطرش للمشاركة في بطولة فيلم "شهر العسل"، وبسبب جمالها الآخاذ ورشاقتها أسند لها عدد من المخرجين أدوارا صغيرة في أعمالهم، اعتمدت هذه الأدوار على تقديم رقصاتها الشهيرة.

أبرز الأعمال

من أبرز أعمال النجمة الراحلة نيللي مظلوم فيلم "ابن حميدو"، "فاطمة وماريكا وراشيل"، "علموني الحب"، "النمرود"، "دعوة المظلوم"، "قصة حبي"، "التلميذة"، "خاتم سليمان"، "عروسة البحر".

شائعة زواجها من عاطف صدقي

في تصريح سابق لمصراوي، نفى الناقد محمود قاسم أن تكون نيللي مظلوم قد تزوجت من عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، فالأمر مجرد شائعات

هل أشهرت نيللي مظلوم إسلامها؟

كذلك نفى "قاسم" أن تكون قد أشهرت إسلامها، فقد اعتزلت وسافرت اليونان واستقرت هناك حتى وفاتها، وظلت محتفظة بديانتها المسيحية.

علاقتها بالنجم العالمي ديمس روسيس

على الرغم من أن البعض يعتقد أن الفنانة نيللي مظلوم هي والدة النجم العالمي ديمس روسيس، إلا أن الأمر غير صحيح، والحقيقة أن نيللي مظلوم تزوجت من رجل الأعمال اليوناني أندريه روسيس والد "ديمس" وهي بهذا تكون زوجة والده وليست والدته.

إنشاء مدرسة رقص

أنشأت نيللي مظلوم مدرسة لتعليم الرقص في القاهرة، وظهرت هذه المدرسة في عدد من مشاهد فيلم " علموني الحب"، وبعد هجرتها من مصر أنشأت مدرسة لتعليم الرقص المعاصر في اليونان

هجرتها ورحيلها

قدمت الفنانة نيللي مظلوم آخر أفلامها في السينما وهو فيلم "التلميذة" الذي عرض عام 1961، وكانت وقتها تبلغ من العمر 32 عاما، وبعدها قررت الهجرة لليونان، واستقرت هناك حتى وفاتها عام 2003 عن عمر يناهز 73 عاما.