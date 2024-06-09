"مبروك يا ميرو يا أبو العيال جوازة ترفع الراس".. طليقة أمير طعيمة تثير الجدل بمنشور غامض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت جيني كامل طليقة الشاعر أمير طعيمة، الجدل عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، بمنشور غامض استعانت فيه بمشهد من مسلسل "العتاولة" يجمع بين الفنان باسم سمرة والفنانة يسرا الجديدي.

وكتبت جيني: "مبروك الفنانة بلغتني بزواجها بعد انفصالي بشهرين، مبروك يا ميرو يا أبو العيال، جوازة ترفع الراس، الفنانة اتصلت بيا وبلغتني بنفسها".

جيني كامل انفصلت عن الشاعر أمير طعيمة العام الماضي بعد زواج دام 15 عاما، وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك وقتها: "تم الطلاق الرسمي".

يذكر أن أمير طعيمة كتب كلمات تتر مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: آسر ياسين، وعائشة بن أحمد.