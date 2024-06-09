ياسمين عبدالعزيز تعلن تعاقدها على مسلسل في رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، تعاقدها على مسلسل ضمن دراما رمضان المقبل 2025، من إنتاج شركة سينرجي

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صور من توقيع العقد بصحبة المنتج تامر مرسي، وكتبت: "مسلسل رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله إنتاج سينرجي تامر مرسي حسام شوقي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "ضرب نار" الذي عرض عام 2023، وشاركها البطولة: أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، ضياء عبدالخالق، تامر نبيل، ومن إخراج مصطفى فكري.